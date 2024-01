(AGENPARL) – lun 08 gennaio 2024 SGARBI, AMATO (M5S): MELONI PATRIOTA A TARGHE ALTERNE

Roma, 8 gen. – “Chissà se la patriota Giorgia Meloni ieri sera ha visto l’ultima puntata di Report, con protagonista il sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi. Anche se non l’ha fatto sicuramente saprà che su di lui grava un sospetto pesantissimo, tanto più per il ruolo che riveste: quello di essere entrato in possesso di un prezioso dipinto del Seicento trafugato anni fa. Un’opera che Sgarbi per giunta avrebbe venduto non si sa a chi e a quale prezzo. Noi non ci sostituiamo ai giudici a cui spetta il compito di accertare se il dolo esiste, ma un presidente del consiglio che si rispetti avrebbe già da tempo convocato Sgarbi e preteso le dovute spiegazioni, senza attendere gli accertamenti degli inquirenti, accompagnandolo alla porta nel caso in cui non fosse in grado di fornirle. Ma evidentemente per lei è più importante proteggere i membri del suo governo piuttosto che il patrimonio artistico e culturale della nazione. Come al solito la Meloni davanti ai guai di quelli che le stanno attorno è patriota a targhe alterne”.

Così il deputato M5S in commissione cultura alla Camera Gaetano Amato.

