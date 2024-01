(ACON) SOCIALE. CELOTTI(PD): LA REGIONE SI ARRICCHISCE MA LA POVERT CRESCE

(AGENPARL) – dom 07 gennaio 2024 (ACON) Trieste, 7 gen – “Tra la situazione economica di diverse

famiglie del Friuli Venezia Giulia e quella della Regione Fvg, ci

sono distanze siderali che la Giunta Fedriga non accenna a voler

colmare: mentre la Regione continua ad arricchirsi, crescono le

situazioni di povert?”.

Lo afferma, in una nota, la consigliera regionale Manuela Celotti

(Pd) commentando il report dell’Istituto di ricerche economiche e

sociali del Friuli Venezia Giulia (Ires Fvg) sull’elaborazione

dei dati Inps sulle dichiarazioni Isee delle famiglie del nostro

territorio.

“A fronte delle enormi risorse di cui dispone l’amministrazione

regionale – commenta la Celotti -, abbiamo in pi? occasioni

evidenziato come fosse doveroso dare un sostegno, una forma di

‘restituzione’ ai contribuenti che fanno parte delle fasce

deboli. A queste persone e a queste famiglie, la nostra Regione

avrebbe il dovere di pensare sia attraverso un potenziamento

delle misure sociali esistenti e trasversalmente fruite, sia

attraverso misure ad hoc. In occasione delle leggi di

assestamento e di stabilit? di bilancio, il Pd aveva depositato

diversi emendamenti che avevano l’obiettivo di sostenere quanti

in questa regione fanno pi? difficolt?, tutti bocciati dal

Centrodestra”.

Secondo la dem “? necessario potenziare misure come dote scuola e

dote famiglia, ma anche servizi di welfare universalistici e

gratuiti, a partire dalla garanzia di accesso al Sistema

sanitario regionale (circa l’8,9% di cittadini e cittadine

rinuncia a curarsi per l’impossibilit? di pagare le prestazioni)

e dai servizi per l’infanzia, indispensabili per mettere entrambi

i genitori nella condizione di poter lavorare e quindi di

aumentare il reddito del nucleo. Hanno bisogno di esenzioni e

riduzioni sulle spese a gestione pubblica, piuttosto che di

contributi, che quasi sempre coprono solo una parte delle spese e

che vengono erogati a consuntivo”.

“Infine – conclude la consigliera di Centrosinistra – sarebbe

importante garantire anche a questi nuclei di poter partecipare

alla cosiddetta transizione energetica, perch? in questo momento

troppe famiglie non hanno le risorse per installare i sistemi che

possono consentire un risparmio sulle spese energetiche. Proposte

fatte dal Partito democratico in termini collaborativi e nel

tentativo di rappresentare istanze e bisogni sociali che la

Destra pare nemmeno vedere, ma che, almeno per ora, sono cadute

nel vuoto. Evidentemente l’equit? sociale non ? un tema in

agenda”.

ACON/COM/rcm

071613 GEN 24