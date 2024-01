(ACON) MUSICA. BORDIN: A CARLINO CONCERTI IN AUDITORIUM CON SOSTEGNO REGIONE

(AGENPARL) – dom 07 gennaio 2024 (ACON) Carlino, 7 gen – “Il concerto dell’Epifania della Nuova

Banda di Carlino ? una tradizione che si rinnova da quarant’anni,

diventando nel tempo un punto di riferimento per la comunit?

della Bassa Friulana. Una ricorrenza che coincide con i

quarantacinque anni di attivit? dell’omonima associazione”.

Con questa introduzione il presidente del Consiglio regionale del

Fvg, Mauro Bordin, ha portato i saluti e gli auguri di buon anno

dell’Assemblea legislativa, insieme al consigliere Alessandro

Basso, al tradizionale appuntamento con il concerto dell’Epifania

a Carlino della banda diretta dal maestro Luca Campagnol e

inserito nel programma dell’Associazione nazionale delle bande

italiane musicali autonome (Anbima) di Udine, A Nad?l sunin

insieme, a un pubblico di affezionati che di anno in anno

applaudono le esibizioni dei musicisti.

Bordin si ? detto “impaziente di assistere al primo concerto

dell’Epifania nel nuovo auditorium che verr? realizzato con

finanziamento regionale e che render? concreti l’impegno delle

istituzioni e la collaborazione con l’amministrazione comunale a

favore dei cittadini di Carlino. Una struttura che sar? a

servizio di un intero territorio e che necessiter? delle idee e

della voglia dei musicisti e degli artisti di renderla viva,

formando i pi? giovani alla musica e all’arte”.

Con l’esortazione a contribuire con nuovi progetti nel

sollecitare le istituzioni, si ? concluso l’intervento del

presidente Bordin a un concerto bandistico che ha fatto anche da

cornice alla consegna dei riconoscimenti Anbima per gli anni di

attivit? ad Alessio Cristin, che ha tagliato il traguardo dei 25

anni, e a Pasquale Moro e Roberto Bertoli con ben 40 anni di

impegno musicale alle spalle.

Tra gli intervenuti, il sindaco di Carlino, Loris Bazzo, che ha

ringraziato i musicisti per aver interpretato in modo eccellente

i brani e il pubblico sempre presente a sostenere la banda,

“presidio culturale della nostra comunit?”.

Il presidente della Nuova Banda di Carlino, Michele Zanutta, ha

ricordato i vari appuntamenti, le attivit? e l’importanza del

“concerto che inaugura le attivit? del 2024, un anno strategico

in cui l’associazione festegger? i suoi primi 45 anni”.

Il valore delle novantadue realt? bandistiche presenti in regione

? stato sottolineato dal presidente Anbima Fvg, Pasquale Moro,

quale opportunit? di lavorare insieme e crescere per scongiurare

una societ? individualista, attraverso due parole: inclusivit? e

intergenerazionalit?.

