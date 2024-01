Ifo Institut: Gli esperti economici prevedono un calo dell’inflazione in tutto il mondo

(AGENPARL) - ROMA, 6 Gennaio 2024 - Gli economisti di tutto il mondo prevedono un calo dell’inflazione nel 2024, secondo l’Economic Experts Survey, condotto venerdì dal think tank tedesco Ifo Institute.

Gli esperti economici di tutto il mondo si aspettano che i tassi di inflazione diminuiscano nei prossimi anni, rileva l’Economic Experts Survey, un sondaggio trimestrale condotto dall’istituto ifo e dallo Swiss Economic Policy Institute. Secondo questo sondaggio, il tasso di inflazione a livello mondiale raggiungerà il 5,0% nel 2024, poi il 4,4% l’anno prossimo e il 3,6% nel 2027. Negli Stati Uniti, l’inflazione per quest’anno dovrebbe raggiungere il 3,2%, nel Regno Unito il 4,3% e in Irlanda il 3,0%. “Rispetto all’anno scorso, le aspettative di inflazione per quest’anno sono notevolmente inferiori”, afferma il ricercatore dell’Ifo Niklas Potrafke. La Germania avrà un tasso del 3,4%.

Le aspettative di inflazione per il 2024 sono ben al di sotto della media mondiale in Europa occidentale (3,1%) e Nord America (3,2%); sono inferiori di 0,2 e 0,1 punti percentuali rispetto alla rilevazione dello scorso trimestre. Per il 2027, gli esperti prevedono ancora un’inflazione del 2,1% in Europa occidentale e del 2,4% in Nord America.

Tra le regioni con aspettative di inflazione particolarmente elevate figurano il Sud America (29,1%) e gran parte dell’Africa. Dal 7 al 21 dicembre 2023 hanno partecipato al sondaggio un totale di 1.431 esperti economici provenienti da 124 paesi.

Nota: la figura mostra i tassi di inflazione medi globali attesi per gli anni 2024 (5,0%), 2025 (4,4%) e 2027 (3,6%). Viene mostrata la mediana delle medie a livello nazionale.