GALLERY/ Tante famiglie presenti all’appuntamento pomeridiano promosso dal Natale da Capitale La Befana sfida il maltempo e vola su “Pesaro nel Cuore”. In centinaia in piazza del Popolo per la discesa dal Municipio della vecchina più amata d’Italia

(AGENPARL) – sab 06 gennaio 2024 Tante famiglie presenti all’appuntamento pomeridiano promosso dal Natale da Capitale

La Befana sfida il maltempo e vola su “Pesaro nel Cuore”. In centinaia in piazza del Popolo per la discesa dal Municipio della vecchina più amata d’Italia

Le Befana ha sfidato il maltempo volando, a bordo della sua scopa magica, su piazza del Popolo per stupire ed emozionare le famiglie presenti al pomeriggio del Natale da Capitale. In centinaia questo pomeriggio, nonostante il tempo incerto, per l’appuntamento “È arrivata la Befana” promosso dal Comune di Pesaro nell’ambito delle iniziative di “Pesaro nel Cuore” che ha tenuto tutti col naso all’insù per la spettacolare discesa di 22 metri compiuta dalla vecchina più amata d’Italia – guidata dai pompieri del nucleo specialistico del comando provinciale Vigili del fuoco – dal tetto del Municipio.