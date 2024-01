(ARC) Corsa Bora: Scoccimarro, plauso a organizzatori e partecipanti

(AGENPARL) – sab 06 gennaio 2024 Duino Aurisina, 6 gen – “Vanno fatti i complimenti a tutti i

partecipanti alla Corsa della Bora, donne e uomini che oltre ad

avere una preparazione atletica eccezionale possono vantare un

carattere straordinario in grado di affrontare un percorso lungo

e impegnativo con condizioni meteo estreme come quelle odierne.

Un plauso inoltre agli organizzatori di questo importante evento

sportivo che ? diventata la manifestazione clou del trail running

invernale a livello nazionale”.

Lo ha affermato oggi l’assessore alla Difesa dell’Ambiente Fabio

Scoccimarro a margine delle premiazioni dell’edizione 2024 della

Corsa della Bora.

Organizzata dall’associazione sportiva dilettantistica

SentieroUno, la manifestazione ha portato sul Carso italiano e

sloveno oltre 2mila iscritti provenienti da 40 nazioni che si

sono messi alla prova sulle otto distanze per diversi livelli di

preparazione, tutte con arrivo al Bora Village di Portopiccolo a

Duino Aurisina.

“Nonostante le evidenti difficolt? che caratterizzano eventi di

questo tipo, la Corsa della Bora ? diventata la meta perfetta per

gli amanti del trail running – ha sottolineato Scoccimarro -.