(ACON) SALUTE. PELLEGRINO (AVS): NO A CHIUSURA PUNTO NASCITA A SAN VITO AL T.

(AGENPARL) – sab 06 gennaio 2024 (ACON) Trieste, 6 gen – “? pratica ormai consolidata dalla

Giunta Fedriga strozzare il servizio sociosanitario pubblico per

potenziare quello privato e permettere a quest’ultimo, di

raggiungere il 40 per cento dell’intero comparto”.

Cos? in una nota la consigliera regionale Serena Pellegrino, di

Alleanza Verdi e Sinistra (Avs), a margine della conferenza

stampa promossa da Sinistra Italiana a cui hanno partecipato

esponenti di tutte le forze di Opposizione in Consiglio

regionale, contro la chiusura del punto nascita di San Vito al

Tagliamento.

Pellegrino, che dall’inizio della legislatura denuncia le scelte

politiche sulla sanit? volute dall’attuale Giunta regionale,

afferma: “Questo ? quanto la Destra ha come programma, che sta

attuando ormai da sei anni, per sanare il deficit sanitario.

Quello che stupisce ? che hanno vinto le elezioni non una ma due

volte dichiarando che non avrebbero smantellato la sanit?

pubblica, che non avrebbero chiuso ospedali e che avrebbero

tutelato la rete capillare del servizio socio sanitario,

illudendo migliaia di cittadini”.

“Le dichiarazioni dell’assessore regionale alla Salute, Riccardi,

quando sostiene di aver cambiato idea in merito alla riforma

Serracchiani, fa comprendere che la sua era un’opposizione di

mero opportunismo elettorale. Va invece detto, con

determinazione, che quella riforma ha purtroppo aperto la strada

agli affari privati. E questo vale anche per il sociale. In un

momento storico come questo, dove il bilancio delle casse

regionali ? favorevole, invece di potenziare con un progetto

organico e strutturale il servizio pubblico, si mira a

smantellare lo stato sociale a scapito delle persone fragili e in

difficolt?”.

Sulle affermazioni del presidente Fedriga in merito ai doppioni

del servizio sanitario pubblico, la consigliera Pellegrino

replica: “Per il presidente della Giunta regionale i doppioni nel

pubblico generano inefficienza, ma se invece ci sono uno pubblico

e uno privato, o peggio uno pubblico e dieci privati accreditati

e convenzionati pagati con i denari del pubblico, allora va bene?

Ricordo che per accedere a un lavoro nelle strutture pubbliche ?

necessario superare un concorso e attendere che si scorrano le

liste d’attesa, mentre per ottenere un posto di lavoro in una

struttura privata ? sufficiente un curriculum e un colloquio con

il proprietario della struttura che, per inciso, pu? non essere

un professionista del settore e soprattutto deve pensare anche

agli utili per la sua azienda”.

“La nostra visione di societ? – conclude la consigliera di Avs –

? diametralmente opposta a quella di chi in questo momento sta

smantellando un comparto nascondendosi dietro alla carenza del

personale. Si promuova l’eliminazione del numero chiuso nelle

universit? e si ridia dignit? ai lavoratori: met? strada sarebbe

gi? fatta”.

