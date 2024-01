(ACON) SALUTE. LIGUORI (PAT-CIV): SOSTEGNO A COMITATI CHE DIFENDONO OSPEDALI

(AGENPARL) – sab 06 gennaio 2024 (ACON) Trieste, 6 gen – La consigliera regionale Simona Liguori

(Patto per l’Autonomia-Civica Fvg) definisce “voce della gente”

le richieste dei comitati gemonesi in difesa dell’ospedale San

Michele, oggi presenti nei pressi del duomo cittadino.

“I comitati – spiega la Liguori in una nota – sono composti da

cittadini che vivono ogni giorno le difficolt? della sanit?

pubblica, persone che non riescono, ad esempio, ad effettuare le

visite nei tempi prescritti dal medico e sono costretti a

emigrare nelle varie strutture sanitarie della regione o

ricorrere al privato pagando di tasca propria”.

“Il diritto alla salute ? tutelato da servizi essenziali quali il

medico di medicina generale, la guardia medica e il Pronto

Soccorso. Dover ricorrere a continue manifestazioni pubbliche da

parte dei comitati per esigere il rispetto del diritto alla

salute – ciosa l’esponente dei civici – evidenzia lo scollamento

della Giunta Fedriga-Riccardi dalle esigenze della popolazione”.

