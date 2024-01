La Resistenza Islamica in Iraq attacca due basi americane in Siria

(AGENPARL) - ROMA, 5 Gennaio 2024 - La Resistenza Islamica in Iraq ha affermato che gli attacchi sono stati commessi con l’uso di droni come risposta al massacro di palestinesi nella Striscia di Gaza da parte di Israele e facevano parte degli sforzi “per resistere alle forze di occupazione americane in Iraq e nella regione”.

Il movimento sciita della Resistenza islamica in Iraq ha dichiarato giovedì di aver colpito due basi militari statunitensi in Siria.

Secondo una dichiarazione pubblicata sul suo canale Telegram, gli attacchi hanno preso di mira una base situata vicino al giacimento petrolifero di al-Omar nel governatorato siriano di Deir ez-Zor e una struttura militare statunitense vicino al campo profughi di Rukban vicino alla città di confine siriana di al-Tanf.

La Resistenza Islamica in Iraq ha affermato che gli attacchi sono stati commessi con l’uso di droni come risposta al massacro di palestinesi nella Striscia di Gaza da parte di Israele e facevano parte degli sforzi “per resistere alle forze di occupazione americane in Iraq e nella regione”.

Non sono stati forniti dettagli sulle conseguenze degli attacchi.

In precedenza, le unità sciite avevano avvertito gli Stati Uniti che avrebbero aumentato il numero delle operazioni armate in Siria e Iraq, una volta che gli Stati Uniti avessero continuato a fornire aiuti militari all’esercito israeliano, “che sta uccidendo civili nella Striscia di Gaza e nel sud del Libano”.