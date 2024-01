Fermate la strage degli agricoltori schiacciati dal trattore. Papa Francesco, Cardinale Zuppipensateci voi a risvegliare le coscienze della nostra classe dirigente

(AGENPARL) – ven 05 gennaio 2024 P.C al Presidente Sergio Mattarella

2024. Ieri è ricominciata la strage di agricoltori che puntualmente si

verifica ogni anno come dimostra l’Osservatorio con questo grafico, il

primo morto c’è stato ieri in Calabria, dove ha perso la vita

Davide Tropeano

a soli 30 anni.167 schiacciati nel 2023 e 167 nel 2022 e così fino

all’inizio del monitoraggio dell’Osservatorio il 1° gennaio 2008. E’

scandaloso che nessuno se ne occupi in questo Paese, soprattutto chi

avrebbe il dovere, come il ministero dell’Agricoltura: certo Signor

Ministro dell’Agricoltura Lollobrigida, di questo passo sicuramente ci sarà

la sostituzione etnica degli italiani, che muoiono di lavoro in 1500 ogni

anno portando all’inferno i loro familiari, nell’indifferenza della nostra

classe dirigente: per tutte queste vittime neppure uno spot, ma questo non

loda il vostro buon governo, per raccontare la pericolosità del trattore.

Altro che il green italiano signor Ministro Lollobrigida, i campi sono

impregnati del sangue dei nostri agricoltori. Carlo Soricelli curatore

dell’Osservatorio Nazionale di Bologna morti sul lavoro

http://cadutisullavoro.blogspot.it