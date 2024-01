cartella stampa – conferenza stampa al via lavori Mercato delle Erbe

(AGENPARL) – ven 05 gennaio 2024 RECUPERO DEL MERCATO COPERTO DELLE ERBE

PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO

RESTAURO E REVISIONE FUNZIONALE CON MIGLIORAMENTO SISMICO DEL MERCATO DELLE ERBE DI ANCONA

PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1. RIGENERAZIONE URBANA

FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU

Cantierizzazione approvata con D.G. 356/2023

FASI DI CANTIERE – Planimetrie e lavorazioni

Occupazione suolo pubblico

Occupazione suolo pubblico – Ordinanza n.11/2024

Si è disposto il divieto di transito nell’area di ingresso al Mercato per il

transito dei mezzi di cantiere, prevedendo quindi lo spostamento degli

ambulanti ora presenti per tutta la durata dei lavori.

Sarà consentito il transito pedonale in tutto il perimetro attorno al Mercato

Il tratto di CORSO MAZZINI FRA VIA MARSALA E PIAZZA ROMA sarà

interdetto ai veicoli

Il transito ordinario dell’impresa avverrà da via Magenta

Il transito straordinario di mezzi speciali dell’impresa avverrà da C.so

Mazzini in giorni/periodi e orari prestabiliti

L’accesso degli operatori del mercato per carico e scarico merci avverrà

da C.so Mazzini e sono disposte le seguenti aree carico/scarico:

1. AREA n.1 DEDICATA CARICO/SCARICO – ORE 6:00/8:00 – 13:00/15:00

– 16:00/18:00 DEDICATA AGLI ESERCENTI MUNITI DI PERMESSO CORSO MAZZINI TRATTO FRA VIA MARSALA E MERCATO DELLE

ERBE DELLE ERBE

2. AREA n.2 DEDICATA CARICO/SCARICO – ORE 6:00/10:30 15:00/17:00 DEDICATA AGLI ESERCENTI MUNITI DI PERMESSO PIAZZA ROMA

3. AREA n.3 DEDICATA CARICO/SCARICO – ORE 8:00/20:00 – VIA

MARSALA incrocio CORSO GARIBALDI max.20min