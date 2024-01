Legge Bilancio, Meloni: aumenta le tasse o taglia la spesa pubblica? Preferisco tagliare la spesa pubblica, io non sono per aumentare le tasse

(AGENPARL) – Roma, 04 gen 2024 – “Dove trova le risorse per le necessità della futura Legge di Bilancio? “Se la domanda è:’aumenta le tasse o taglia la spesa pubblica?’ Preferisco tagliare la spesa pubblica, io non sono per aumentare le tasse”.Così Meloni alla stampa. Sul motivo della protesta Fnsi, Meloni replica:”non c’è legge bavaglio,è una norma di equilibrio tra il diritto di informare e il diritto del cittadino a non trovare sui giornali particolari che possono ledere la sua dignità”.E precisa che l’emendamento in questione “non è un’iniziativa del governo”.