(AGENPARL) – gio 04 gennaio 2024 COMUNICATO STAMPA

GRAMSCI: GUALTIERI, APPREZZAMENTO PER INIZIATIVA SANGIULIANO. ROMA CAPITALE PRONTA A SOSTENERE TARGA

Roma, 4 gennaio 2024 – Esprimo profondo apprezzamento e piena condivisione per l’iniziativa del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano che ha chiesto alla casa di cura Quisisana di apporre una targa commemorativa in ricordo di Antonio Gramsci nel luogo dove morì il 27 aprile del 1937.

È in discussione in Assemblea Capitolina una mozione a prima firma di Erica Battaglia con lo stesso obiettivo e auspico che anche alla luce di questo ampio consenso abbia un voto unanime.

Il ricordo di uno degli uomini politici e intellettuali tra i più importanti del secolo scorso è necessario per tenere viva la memoria attorno a una figura che, con la sua vita e il suo pensiero ha influenzato in misura profonda la filosofia e la scienza politica contemporanee e ha fornito le basi teoriche e concettuali alla base dell’originalità del comunismo italiano e della funzione democratica e progressista che ha saputo assolvere nella vicenda storica dell’Italia repubblicana – Lo scrive in una nota il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.