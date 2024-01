cs Aeroitalia SACBO nuovo volo tra Milano Bergamo e Londra Southend

(AGENPARL) – gio 04 gennaio 2024 Comunicato Stampa

Nuovo collegamento Milano Bergamo – Londra

Siamo lieti di annunciare che Aeroitalia inaugurerà una nuova ed entusiasmante rotta aerea che

collegherà Milano Bergamo a Londra. Questo nuovo collegamento, reso possibile grazie alla stretta

collaborazione con l’Aeroporto di Milano Bergamo e quello di Londra Southend, rappresenta non

solo un traguardo significativo per la nostra compagnia, ma anche un’opportunità unica per

rafforzare i legami tra Italia e Regno Unito.

A partire dal 25 marzo 2024 i viaggiatori potranno volare direttamente da Milano Bergamo a Londra

Southend tutti i giorni (tranne sabato), compresa la domenica.

I voli, operati con aeromobili Boeing 737/800 in configurazione da 189 posti, sono già in vendita sul

sito della Compagnia con i seguenti orari:

Da Lun a Ven

Domenica

Da Lun a Ven

Domenica

Milano BERGAMO

Milano BERGAMO

LONDRA SOUTHEND

LONDRA SOUTHEND

09:00

09:00

10:45

10:45

LONDRA SOUTHEND

LONDRA SOUTHEND

Milano BERGAMO

Milano BERGAMO

09:45

09:45

13:30

13:30

La decisione strategica di operare sull’aeroporto di Londra Southend è stata scelta anche in virtù

degli ottimi collegamenti che uniscono lo scalo aeroportuale al centro di Londra, comodamente