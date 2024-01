(ACON) LA QUIETE UD. PELLEGRINO (AVS): RICCARDI VUOL TACITARE FORZE POLITICHE

(AGENPARL) – gio 04 gennaio 2024 (ACON) Trieste, 4 gen – “Sono politicamente pesanti le parole

di Riccardi quando intima al sindaco di Udine, De Toni, che se

vuole davvero collaborazione deve mettere ordine nella sua

Maggioranza. Ma quello che l’assessore regionale aggiunge ?

sicuramente grave e anacronistico: ‘Ogni casa ha i suoi problemi.

Spetta al capofamiglia risolverli’. Dichiarazioni probabilmente

dettate dal fatto che alcuni esponenti delle forze politiche che

sono in Maggioranza a Udine, ma che in Regione siedono tra i

banchi dell’Opposizione, hanno osato avanzare delle critiche

sull’aumento delle rette alla residenza protetta La Quiete”.

Lo afferma la consigliera regionale di Alleanza Veri e Sinistra

(Avs), Serena Pellegrino, in una nota congiunta con Andrea Di

Lenardo, capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra Possibile Udine.

“Al di l? della retorica patriarcale a cui evidentemente questa

Destra non vuole proprio rinunciare – prosegue Pellegrino -, il

fatto che Riccardi pretenda di tacitare le forze politiche di

Maggioranza a Udine e all’Opposizione in Regione in cambio di

fondi per la citt?, suona un po’ sinistro. Sicuramente

l’assessore alla Salute, alle Politiche sociali e alla Disabilit?

con delega alla Protezione Civile si riferisce ai fondi destinati

anche alle infrastrutture come il cavalcavia Simonetti, per cui

servono 25 milioni”.

“Dispiace leggere le dichiarazioni dell’assessore, quando

suggerisce al sindaco di Udine di tacitare le forze della sua

Maggioranza in cambio di denaro per la citt?, perch? tradiscono

una mentalit? autoritaria di chi si sente stretto e limitato

nell’esercizio costituzionale della democrazia. Evidentemente –

cos? ancora la nota di Avs – la difficolt? in cui si trova, dopo

aver deciso di aumentare le rette della casa di riposo La Quiete

di Udine, lo costringe a questi scivoloni. Nonostante la voce

grossa e tutti i numeri che sciorina sul giornale resta

incomprensibile, a noi come a qualunque cittadino, perch? non

abbia voluto intervenire per non far lievitare la retta, che ?

gi? molto alta e che spesso costringe chi ? ospitato a vendere il

proprio patrimonio, fino alla cifra astronomica di 2.210 euro al

mese, ovvero l’8% in pi?, che corrisponde ad un aumento mensile

di 165 euro. Aumento inspiegabile dal momento che le casse della

Regione non sono mai state cos? ricche, somme ingenti frutto del

lavoro e delle imposte dei cittadini”.

“Riccardi, pi? che intimidire le forze di Centrosinistra, che

sostengono le politiche per una societ? pi? equa, dovrebbe

rispondere ai cittadini – conclude Pellegrino – del perch? ha

deciso di aumentare la retta di quasi 2.000 euro/anno, per non

parlare degli ospedali di Palmanova e Cividale, delle liste

d’attesa infinite, della privatizzazione del pronto soccorso di

Udine, della chiusura del punto nascita di San Vito al

Tagliamento, dei medici a gettone in corsia, della chiusura dei

consultori e ultimo in ordine cronologico dello strozzamento del

centro di salute mentale di Gemona”.

