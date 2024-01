(AGENPARL) – mer 03 gennaio 2024 Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Lavoro: Fossi (Pd), su violenza economica da Brunetta lacrime di coccodrillo

“È singolare che Renato Brunetta si accorga soltanto adesso che la ‘parità di genere nel lavoro convenga a tutti e che la violenza economica sia un fenomeno odioso’. Proprio lui che come Presidente del Cnel ha dato l’alibi al Governo Meloni per affossare il salario minimo perché non serviva al paese. E nonostante l’Istat certifichi che le donne povere in Italia siano oltre 2 milioni: francamente Brunetta ha perso un’altra occasione preziosa per rimanere in silenzio”: è quanto dichiara Emiliano Fossi, deputato Pd e segretario regionale del Partito Democratico della Toscana sull’intervista rilasciata oggi, mercoledì 3 gennaio, dal Presidente del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro.

