Concorsi scuola 2023: scadenza domande il 9 gennaio – corso di preparazione Proteo fare Sapere

(AGENPARL) – mer 03 gennaio 2024 *Concorsi PNRR scuola: 102 posti in Molise, scadenza bando 9

gennaio*

*Proteo fare Sapere e FLC Molise organizzano un corso di preparazione al

concorso *

Sono tanti i precari molisani che in questi giorni stanno presentando la

domanda per partecipare al concorso previsto dal PNRR per assicurarsi un

posto nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria.

Ricordiamo che la domanda di partecipazione può essere presentata su

Istanze on Line in un’unica regione (fino alle 23.59 del 9 gennaio) per

tutte le tipologie di posto per cui si ha titolo più, eventualmente, per il

sostegno nel relativo grado. I posti disponibili su tutto il territorio

nazionale saranno 30.216, 20.575 posti per la scuola secondaria (di cui

3.044 di sostegno), 9.641 posti per la scuola dell’infanzia e primaria (di

cui 6.071 di sostegno)

*In Molise i posti disponibili in totale saranno 102 . Questo il riepilogo

regionale per ordine e grado:*

*COMUNE*

*SOSTEGNO*

*TOT.*

*INFANZIA*

*PRIMARIA*

*I GRADO*

*II GRADO*

*TOTALE*

*98*

*102*

Questi sono i requisiti per accedere al concorso:

*Scuola secondaria:*

1. Abilitazione per la specifica classe per la quale si partecipa, oppure

2. Titolo di accesso alla classe di concorso + 24 CFU conseguiti entro il

31 ottobre 2022, oppure

3. Titolo di accesso + 3 anni di servizio negli ultimi 5 nella scuola

statale, di cui 1 nella classe di concorso specifica (per ogni annualità

servono almeno 180 gg oppure servizio continuativo dal 1° febbraio agli

scrutini)

4. ITP: abilitazione specifica, oppure Diploma che dà accesso alla classe

di concorso del tipo B (il titolo rimane valido fino al 31 dicembre 2024).

*Infanzia e primaria:*

1. laurea in scienze della formazione primaria, oppure

2. diploma magistrale con valore di abilitazione e diploma sperimentale a

indirizzo linguistico conseguiti presso gli istituti magistrali entro

l’anno scolastico 2001/2002, in particolare:

• per la scuola primaria: titolo conseguito entro l’a.s. 2001/2002 al

termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto

magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998, incluso il titolo

di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla CM 11

febbraio 1991, n. 27;

• per la scuola dell’infanzia, titolo conseguito entro l’a.s. 2001/2002, al

termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola

magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali

dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997/1998,

incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di

cui alla CM 11 febbraio 1991, n. 27.

*Titoli di accesso per il concorso su posto di sostegno*

Specializzazione nel sostegno didattico per lo specifico grado, conseguita

ai sensi della normativa vigente o analogo titolo di specializzazione sul

sostegno conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della

normativa vigente.

*PROTEO FARE SAPERE *e la *FLC CGIL MOLISE* organizzano corsi di

preparazione ai concorsi scuola secondaria, primaria e infanzia. Il

percorso prevede 4 incontri in presenza e un corso online sulla piattaforma

di Proteo Fare Sapere in 12 moduli didattici sui temi fondamentali e 2

moduli metodologici su Inglese e Informatica.

In allegato, locandina e date del corso.

*Gli interessati possono aderire compilando il seguente il seguente modulo *

*https://forms.gle/84xoTBqAzmaSKBCk8*,

Campobasso, 3 gennaio 2024

FLC CGIL Molise