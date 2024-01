(ACON) VITTIME DI TRATTA. MARCOLIN (CRPO): BANDO PER PROGETTI DI ASSISTENZA

(AGENPARL) – mer 03 gennaio 2024 (ACON) Trieste, 3 gen – “Assieme alla coordinatrice del gruppo

Salute della Crpo Fvg, Renata Della Ricca, ritengo opportuno

segnalare il bando pubblicato dal dipartimento per le Pari

opportunit? della presidenza del Consiglio dei ministri relativo

al decreto presidenziale del 16 maggio 2016 in cui si prevede il

finanziamento di progetti attuati a livello territoriale per

assicurare ai destinatari adeguate condizioni di alloggio, vitto

e assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione

dell’assistenza e dell’integrazione sociale, nell’ambito del

Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale a

favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6-bis

dell’articolo 18 del decreto legislativo 286/1998, vittime dei

reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale o che

versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo articolo

18”.

Lo fa spere la presidente della Commissione regionale pari

opportunit? del Friuli Venezia Giulia, Dusy Marcolin, in una nota

in cui spiega che “anche la Crpo Fvg nel programma 2024 ha

inserito il tema delicato della tratta a scopo sessuale, perch?

purtroppo non ? mai stata fermata in modo definitivo e la parit?

passa invece necessariamente attraverso il rispetto, in tutte le

sue forme”.

“Le proposte progettuali – spiega ancora la Marcolin – possono

essere presentate da: Regioni e Province autonome di Trento e di

Bolzano; Comuni, Citt? metropolitane, Comunit? montane, unioni di

Comunit? montane, unioni di Comuni e loro consorzi; soggetti

privati convenzionati iscritti, a pena di inammissibilit?, in

data precedente alla scadenza del bando, nell’apposita sezione

del registro delle associazioni e degli enti che svolgono

attivit? a favore degli immigrati, di cui all’articolo 52, comma

1, lettera b), del decreto del presidente della Repubblica

394/1999”.

Inoltre, “le proposte progettuali dovranno pervenire entro il 4

febbraio 2024, secondo le modalit? previste dal bando. I progetti

ammessi al finanziamento avranno una durata di 17 mesi.

Tutte le informazioni sono reperibili sul sito

https://www.pariopportunita.gov.it/it/news-e-media/news/2023/bando

-per-progetti-di-assistenza-a-favore-delle-vittime-della-tratta-ba

ndo-62023/”, conclude la nota della presidente.

