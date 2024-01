Taiwan, Bonfrisco: alle elezioni dimostrerà ancora un volta di essere uno Stato indipendente che ha scelto la libertà e ha rifiutato il regime comunista cinese

(AGENPARL) – Roma, 02 gen 2024 – Il 2024 si è aperto con la minaccia mortale della Cina a Taiwan. Non a caso, tra pochi giorni Taiwan andrà a libere elezioni, dimostrando ancora un volta di essere uno Stato indipendente che ha scelto la libertà e ha rifiutato il regime comunista cinese.

Quello di Taiwan è il primo e simbolico passo dentro un anno caratterizzato da sfide elettorali e democratiche che segneranno l’andamento della Storia mondiale: 76 Stati andranno al voto, coinvolgendo il 51% della popolazione globale. In molti di questi Paesi, i cittadini non potranno esercitare nelle pienezza le loro libertà democratiche.

La Cina sarà un grande argomento per tutti, non solo per Taiwan, poiché una minaccia che riguarda di vicino le nostre economie, le nostre libertà e valori. E’ anche il principale alleato degli autoritarismi armati contro l’Occidente, come l’Iran.

L’Unione Europea anche verrà soggetta all’opinione dei cittadini degli Stati membri. Spesso le abbiamo chiesto di scegliere la distanza dalla Cina. Lo scrive sui social Anna Cinzia Bonfrisco europarlamentare della Lega