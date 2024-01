(AGENPARL) – mar 02 gennaio 2024 Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Sparo a Veglione: Scotto (Pd), rave party No, Veglioni armati Si’? Meloni risponda

“La destra ha inaugurato questa legislatura dichiarando la pericolosità assoluta dei rave party. Tant’è che li hanno vietati per legge. E’ singolare che il partito di Giorgia Meloni oggi invece invochi cautela e garantismo per le feste in cui i propri deputati portano con sé armi da fuoco e invocano l’immunita’ parlamentare. Quando tocca ai loro sodali tutto viene derubricato a mero fatto di cronaca. Per i comuni mortali invece ci vuole la decretazione d’urgenza, multe e manette comprese”.

Così il capogruppo del Pd in commissione Lavoro alla Camera, Arturo Scotto.

