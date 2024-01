(AGENPARL) – mar 02 gennaio 2024 Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Pozzolo. Zingaretti, è Italia che non ci piace e non la vogliamo

Lo scrive su X Nicola Zingaretti, deputato Pd

“Un’Italia in cui si va alle feste con la pistola non ci piace e non la vogliamo”

Roma, 2 gennaio 2024