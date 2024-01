(AGENPARL) – mar 02 gennaio 2024 Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

per approfondimenti consultare il nostro sito: http://www.deputatipd.it

Pozzolo: Gianassi (Pd), Meloni smetta di nascondersi

Dichiarazione di Federico Gianassi, capogruppo Pd commissione Giustizia della Camera

“La vicenda dello sparo alla festa di fine anno a cui hanno partecipato il sottosegretario Delmastro, la sindaca di Fdi e sorella di Delmastro e il deputato di FdI Pozzolo, che si è presentato armato e che poteva sfociare in tragedia, offre la dimensione del livello della squadra che governa il nostro paese. Mentre tutte le istituzioni nei giorni prima di capodanno si impegnano con incessanti campagne comunicative a prevenire tragedie per botti e armi, nella festa con i dirigenti di fratelli d’Italia partecipa un parlamentare della Repubblica armato e vengono sparati colpi da arma da fuoco. In attesa di capire quali provvedimenti urgenti a tutela della sicurezza collettività saranno presi dalle autorità competenti su questa incresciosa vicenda, la Premier Meloni non può trincerarsi ancora una volta nel silenzio per difendere i suoi uomini. Con questo silenzio Meloni antepone gli interessi del suo partito a quelli del Paese che richiedono uomini all’altezza dei compiti assegnati. Ma questo fatto, che si somma ai precedenti, dimostra con tutta evidenza che non è così”. È quanto dichiara il capogruppo Pd in Commissione Giustizia di Montecitorio Federico Gianassi.

Roma, 2 gennaio 2024