(ACON) CONCESSIONI BALNEARI. DI BERT (FP): PER BANDI SERVONO REGOLE CERTE

(AGENPARL) – mar 02 gennaio 2024 (ACON) Trieste, 2 gen – “Sar? un passaggio delicato quello legato

alla pubblicazione dei bandi di gara per le concessioni balneari,

nel quale sar? importante prestare particolare attenzione alla

formulazione degli avvisi, improntati alla tutela della propriet?

aziendale, stabilendo regole certe e condivise e prevedendo

un’adeguata rilevanza nei punteggi assegnati alla professionalit?

di quanti potranno partecipare all’assegnazione delle

concessioni”.

Un richiamo che il consigliere regionale Mauro Di Bert (Fedriga

Presidente) ha inteso precisare nel testo di un ordine del

giorno, accolto in sede di approvazione della legge di Stabilit?.

“La Regione e i Comuni interessati dalle concessioni in scadenza

si sono attivati per promuovere nei prossimi mesi le gare di

affidamento, come da pronuncia di varie sentenze – ricorda il

consigliere in una nota – ma ? anche vero che la maggioranza dei

Comuni non sa come predisporre le gare, per la mancanza dei

decreti attuativi governativi sulle modalit? di azione. La

Regione ha quindi pensato a un comitato tecnico che da inizio

anno muover? i primi passi collaborando con gli Enti locali per

la stesura di bandi similari tra loro. Nel frattempo ? necessario

che a livello nazionale si giunga a delle regole definitive, che

diano certezza agli imprenditori, che siano compatibili con

l’ordinamento giuridico e con quanto richiesto dall’Europa, per

approntare quanto prima una riforma nazionale del demanio

marittimo, in special modo quello a scopo turistico”.

“Sar? altrettanto importante – ribadisce il capogruppo di Fp –

compiere tutte le azioni utili a far s? che, in caso di

affidamento a nuovo concessionario, possa essere previsto il

rimborso delle spese d’investimento gi? iscritte nel bilancio del

concessionario uscente, ma non ancora integralmente ammortizzate

dallo stesso”.

“In Friuli Venezia Giulia – ricorda Di Bert – ci sono 65 imprese

in regime di concessione turistico balneare in grado, durante la

stagione estiva, di offrire lavoro a circa 1.500 addetti con

contratti da tre a nove mesi, rappresentando una filiera

strategica all’interno del settore turistico dalle intuibili

ricadute in termini economici, sociali e di immagine. Un settore

imprenditoriale che nella nostra Regione ha contribuito alla

crescita di un vero e proprio modello di accoglienza turistica,

contribuendo allo sviluppo di un sistema di qualificazione

dell’offerta di settore e rappresentando un vero e proprio

esempio di organizzazione e gestione di stabilimenti balneari,

studiato ed esportato all’estero”.

