MATTARELLA / SAVINO (MEF), “GRAZIE, CI INDICA STRADA PER UNITÀ”

Trieste – “Ringrazio il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per le sue attente e profonde parole con cui, ancora una volta, ci indica la strada per l’unità e la solidarietà. Dalla ricerca della pace, all’attenzione ai temi del lavoro, alla lotta contro la violenza sulle donne. Il rispetto, necessario, per il ruolo dei giovani e degli anziani. L’equità sociale e la lotta all’evasione fiscale. Dobbiamo preservare la dimensione umana e continuare a garantire i diritti individuali”. Così il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Sandra Savino.

