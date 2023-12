(AGENPARL) – sab 30 dicembre 2023 SUPERBONUS: FEDERCONTRIBUENTI, I CREDITI BLOCCATI DERIVANTI DAI BONUS

RISCHIANO UNA ECATOMBE TRA IMPRESE E FAMIGLIE

ROMA, 30 DICEMBRE – ”I crediti bloccati derivanti dai bonus sulla casa,

dal Superbonus in giù, rischiano di fare un’ecatombe tra le imprese delle

costruzioni. Per ogni miliardo di crediti incagliati, come spiego’

l’Associazione nazionale costruttori edili, si fermano circa 6 mila

cantieri tra villette unifamiliari e condomini. La conseguenza è che

rischiano di fallire circa 1.700 imprese e produrre circa 9 mila

disoccupati. Detto cio’ le decisioni prese dal governo ”in zona cesarini”

per il superbonus e’ come la toppa per chiudere il buco, ma non chiudono

nulla se non le imprese e gruppi bancari, in particolare gruppi esteri, ne

approfittano per acquistare questi crediti anche al 40/50 per cento”.

Cosi’ Marco Paccagnella, Presidente di Federcontribuenti. ”Ci sono quasi

25 miliardi di crediti bloccati con quasi 40 mila imprese a rischio

fallimento e relative aziende della filiera dell’ edilizia con 200 mila

disoccupati e migliaia di famiglie rimaste con la casa ‘stile Kabul’ ovvero

mezza costruita e mezza no. E’ normale questo in un paese tra i fondatori

dell’ Unione Europea ?