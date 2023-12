(AGENPARL) – sab 30 dicembre 2023 SANITÀ, QUARTINI (M5S): “TRAGEDIE DI NATALE RIPROVA CHE SSN È ALLO STREMO”

Roma, 30 dic. – “Dopo la tragedia della bimba di appena tre mesi morta a Castellamare di Stabia perché a Boscotrecase mancava il pronto soccorso, siamo costretti a registrare un’altra, terribile disgrazia. Un bambino di due anni ha perso la vita al Gemelli di Roma dopo aver ingerito un giocattolo, che ha finito per soffocarlo. Il piccolo è stato portato all’ospedale di Monterotondo, dove vive la sua famiglia, ma purtroppo non è stato possibile salvarlo. Nemmeno un trasporto d’urgenza con l’eliambulanza al Gemelli ha evitato la disgrazia. La mancanza di specialisti e della reperibilità endoscopica potrebbe essere stata una delle concause che hanno portato alla morte del piccolo. Queste due dolorose tragedie avvenute proprio nei giorni delle feste natalizie fanno suonare un gigantesco campanello d’allarme e sono la riprova delle condizioni di un Servizio sanitario nazionale ormai allo stremo e del disastroso stato di salute della nostra assistenza territoriale. Dobbiamo immediatamente cambiare rotta: servono ingenti finanziamenti per assumere personale, garantire assistenza e realizzare strutture per la medicina di prossimità. Solo in questo modo garantiremo il diritto alla Salute dei cittadini. Purtroppo, ci tocca rilevare che la manovra del governo va in direzione completamente opposta”. Lo scrive in una nota Andrea Quartini, Capogruppo alla Camera del Movimento 5 Stelle in Commissione Affari Sociali alla Camera.

