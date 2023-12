“L’Europa non sa come combattere le guerre”, afferma il ministro ucraino Kuleba

(AGENPARL) - ROMA, 30 Dicembre 2023 - La difesa occidentale è troppo frammentata, troppo lenta per rispondere, e sarà attaccata dalla Russia di Putin se non farà di più per aiutare l’Ucraina, dice il ministro degli Esteri rimproverando la risposta dell’Europa all’invasione russa.

Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba sembra aver ammonito le nazioni occidentali, che accusa di fare troppo poco e troppo tardi, riguardo alle azioni intraprese all’indomani della re- invasione del suo paese da parte della Russia, durata quasi due anni. Parlando della risposta occidentale, Kuleba ha detto al Kyiv Independent che l’Europa ha apparentemente dimenticato come funziona la guerra e non ha fatto i passi che vorrebbe vedere nell’attivazione di un’economia di guerra per produrre armi.

Ha dichiarato al quotidiano: “L’Europa non sa come combattere le guerre. La produzione di armi non è l’area di business più popolare… Sfortunatamente, i nostri amici hanno passato troppo tempo a riflettere su come e quando incrementare la produzione di armi e munizioni”.

Sebbene gli armamenti di fabbricazione europea abbiano una superiorità tecnologica, ha detto Kuleba, semplicemente non possono essere prodotti in quantità sufficienti. Il ministro ha paragonato questo alla Russia, dove l’industria degli armamenti è di proprietà statale e, nonostante le sanzioni occidentali, è stata rapidamente ampliata per alimentare la macchina da guerra.

Kuleba ha affermato di avere comunque una risposta per superare queste difficoltà: unificare tutte le società di armi occidentali e dimenticare le sottigliezze sulla proprietà intellettuale e sul diritto d’autore. Ha detto: “L’Europa ha chiaramente un vantaggio nella sua tecnologia. Il problema e la sfida che devono affrontare è l’aumento della produzione di quella tecnologia.

“Mi dispiace dirlo, ma questo non basterà se la situazione non cambia. E la Russia sarà davanti a noi… La soluzione è creare un certo livello di allineamento di tutte le industrie della difesa dell’UE, degli Stati Uniti e dei paesi che la pensano allo stesso modo. Perché funzionino come un unico sistema.”

L’Europa che non sa “come combattere le guerre” ha gravi conseguenze non solo per l’Ucraina, ma per l’Europa stessa, ha avvertito Kuleba. È in gioco “la sicurezza dei paesi europei”, ha detto, sottolineando: “Perché se qualcuno crede che Putin non oserà attaccare un paese della NATO se vince in Ucraina, quella persona è ingenua o persegue gli interessi russi in questo discorso”. .”

L’Ucraina ha avuto un anno difficile in termini di partner internazionali. Dopo aver ricevuto enormi quantità di attrezzature e sostegno dalla NATO nel periodo precedente alla decantata “offensiva di primavera”, l’assalto non si è concretizzato in modo significativo e, pur ammettendolo, il fallimento sembra aver reso i donatori riluttanti a dare di più . A ciò è seguito l’attacco terroristico di Hamas contro Israele, che ha distolto l’attenzione urgente del mondo da Kiev .

Tuttavia, Kuleba si dice ottimista sull’arrivo di oltre 100 miliardi di dollari di potenziali aiuti da parte degli Stati Uniti e dell’Unione Europea, e anche se così non fosse, dice che non sarà la fine dell’Ucraina, ma significherà che la guerra sarà finita. Il ministro ha detto all’Independent che l’Occidente può scegliere: pagare adesso e salvare vite umane, oppure pagare di più in seguito, quando sarà costretta con la forza.

Che l’Occidente non capisca più veramente la guerra è stato ripetuto dai leader ucraini, dal capo del loro esercito che ha denunciato l’inutilità della dottrina NATO insegnata ai suoi uomini nel periodo precedente l’offensiva di primavera, allo stesso presidente Zelenskyj. che ha rimproverato gli osservatori americani di aspettarsi che la guerra fosse più simile a un film di Hollywood: frenetico e con un lieto fine.

Anche Kuleba ha lanciato critiche simili e a settembre ha detto agli stranieri che criticavano la lentezza della controffensiva di “tacere” e di venire in Ucraina e provare a combattere per se stessi.

A parte le critiche provenienti dall’Ucraina, l’Unione Europea non è priva di preoccupazioni interne per essere stata troppo lenta nel reagire all’aggressione russa e semplicemente per non essere in grado nemmeno di difendersi, per non parlare di aiutare la difesa dell’Ucraina. La professoressa Katarzyna Pisarska del Forum per la sicurezza di Varsavia ha avvertito questo mese che l’Europa si sta dirigendo verso “un’era di guerre”, ma finora non è riuscita a rendersene conto, e ha detto che il continente dovrebbe prepararsi a dire addio all’era confortevole dello “stato sociale” sotto l’ombrello protettivo americano e la transizione verso un’economia di guerra.

Avvertendo che l’interesse americano per l’Europa sta diminuendo e si sta spostando verso il Pacifico, la professoressa Pisarska ha detto: “Quando dovranno iniziare i preparativi per questo scenario? Avrebbero dovuto iniziare ieri… Possiamo, come Emmanuel Macron, parlare di “autonomia europea”. Ma cosa significa? Domani la Francia potrà schierare 10.000 soldati in Polonia? La Germania potrà difendere efficacemente il fianco orientale della NATO? È necessaria una deterrenza credibile. Al momento lo abbiamo solo con gli americani”.