CUFA CARABINIERI. UNFORCED: IL GENERALE RISPOLI ASSUMA PER DAVVERO IL COMANDO

(AGENPARL) - ROMA, 30 Dicembre 2023 - È successo di nuovo. L’unico Reparto Operativo interno al CUFA è rimasto a piedi: chi lo comanda non ha voluto utilizzare l’utilitaria per un breve tragitto di pochi km, ritenuta inadeguata, ma ha preteso uno dei mezzi operativi! E così, senza un automezzo idoneo per svolgere una importante attività investigativa programmata da tempo, il servizio non si è svolto!

La modestia, purtroppo, non è una dote di tutti.

Eppure il precedente comandante del CUFA, Generale C.A. Antonio Marzo, è stato un ottimo esempio; per i suoi spostamenti istituzionali a corto raggio, infatti, utilizzava una piccola utilitaria elettrica in livrea, e non certo il SUV con la targa di copertura e con i colori non istituzionali!!

Un giorno vorremmo poter gridare per davvero “lunga vita al Generale Rispoli”, ma è ora che inizi a far rispettare le regole e ricrei la cultura della sobrietà e del buon senso!”.