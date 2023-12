(AGENPARL) – sab 30 dicembre 2023 Allagamenti, più di un milione di euro per rete fognante a San Giovanni La Punta. Schifani: «Stop a trent’anni di pericoli e disagi»

Pubblicata la gara d’appalto per la realizzazione della rete fognante per le acque bianche in via Fisichelli a San Giovanni La Punta, nel Catanese. Il finanziamento, messo a disposizione dalla Struttura per il contrasto al dissesto idrogeologico, guidata dal presidente della Regione Renato Schifani, ammonta a un milione e cento mila euro.

«Una notizia che chi abita o lavora in quella strada attende da almeno trent’anni. E si tratterà – sottolinea il governatore siciliano – della fine di una lunghissima stagione di pericoli e disagi, poiché sarà finalmente possibile prevenire quegli allagamenti che hanno tenuto costantemente in apprensione gli abitanti della zona. Anche in questo caso, la Regione mette a disposizione risorse finanziarie e professionali per garantire una soluzione definitiva. E proseguiremo su questa strada per assicurare le migliori condizioni di vivibilità in ogni centro abitato dell’Isola».

A riversarsi impetuosamente sull’arteria, che presenta una accentuata pendenza, è stata fino ad oggi tutta l’acqua piovana proveniente dai paesi a monte – Viagrande, Trecastagni, Aci Bonaccorsi, Tremestieri Etneo -, capace di provocare veri e propri fiumi di fango che hanno paralizzato la circolazione veicolare, inondato abitazioni ed esercizi commerciali raggiungendo, talvolta, persino la periferia nord del capoluogo etneo.

Gli uffici diretti da Maurizio Croce hanno fissato al prossimo 28 febbraio la data di scadenza per la presentazione delle offerte. Subito dopo, con la proclamazione dell’impresa aggiudicataria, il via all’opera. Nel progetto, oltre alla realizzazione del nuovo sistema di regimentazione delle acque piovane, è previsto anche il rifacimento della pavimentazione stradale.

FOTO: in allegato due immagini di via Fisichelli a San Giovanni La Punta (Catania)

pn/mtc

————————–

Ufficio Stampa e Documentazione

Regione Siciliana