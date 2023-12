Eventi: A Sacrofano lnel Lazio a II edizione della Sagra della Polenta e delle Ciammellette Scrofanesi

(AGENPARL) – ven 29 dicembre 2023 A Sacrofano la II edizione della Sagra della Polenta e delle Ciammellette Scrofanesi

Nell’ambito della manifestazione Gustando il Natale, promossa dall’Associazione Ciao Lab, in collaborazione con il Comune di Sacrofano, situato nel Lazio, con il contributo di Arsial e della Regione Lazio, ed il patrocinio del Parco di Veio, di Lazio Crea Spa, della locale Pro Loco, sabato 30 dicembre si terrà la II edizione della Sagra della Polenta e delle Ciammellette Scrofanesi.

Una giornata all’insegna della tradizione e della convivialità, che vedrà coinvolte tante realtà associative del territorio, unitamente alle produzioni enogastronomiche che da sempre caratterizzano il vissuto di questi luoghi.

A partire dalle 10:00 del mattino i caratteristici mercatini di Natale animeranno la suggestiva cornice di Piazza Ugo Serata, mentre dalle 12:00 i protagonisti della giornata diventeranno la polenta, piatto invernale per antonomasia, e le ciammellette, dolce tipico della tradizione contadina di Sacrofano.

Nel pomeriggio tanti giochi per bambini, spettacoli di magia e la mostra dal titolo “Le Vie del cibo nel Lazio: tra olio, natura e cultura”, senza dimenticare il laboratorio “Mani in Pasta: crea il tuo biscotto natalizio”.