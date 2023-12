Cs Sbarra su approvazione Legge di Stabilità

(AGENPARL) – ven 29 dicembre 2023 Comunicato stampa CislSbarra su approvazione Legge di Stabilità .

Nonostante le limitate risorse, la legge di bilancio approvata

stasera in maniera definitiva concentra molte dotazioni finanziarie

su misure di coesione e di sostegno ai redditi medio- bassi da lavoro

, pensioni e famiglie , in linea con quanto rivendicato dalla Cisl

ai tavoli di trattativa e nelle mobilitazioni di questi mesi. Ora

bisogna dare continuità al dialogo sociale affrontando le

principali questioni dell’Agenda ’24, a partire dal tavolo sulla

riforma del sistema pensionistico, dall’aumento di salari e

pensioni anche attraverso il taglio delle tasse, dal sostegno a

sanità e scuola, dal rinnovo dei contratti pubblici e privati, da

una nuova politica dei redditi e da una strategia industriale e

infrastrutturale che riagganci la crescita, attuando in modo

partecipato il Pnrr e sbloccando investimenti e riforme che

assicurino stabilità, qualità e protagonismo al

lavoro. Fondamentale, in questo senso, anche far evolvere le

relazioni industriali in senso partecipativo, secondo le linee

tracciate nella proposta di legge di iniziativa popolare della Cisl.

Su questa road map chiamiamo il Governo ad aprire un comune spazio

di confronto con le parti sociali, verso un moderno Patto per il

lavoro, la crescita e lo sviluppo. La Cisl non fara’ mancare il suo

contributo.

