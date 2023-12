Venerdì 5 gennaio 2024 visita guidata alla mostra “Felice Casorati. Pittura che nasce dall’interno” al Museo Archeologico Regionale di Aosta

(AGENPARL) – gio 28 dicembre 2023 [cid:4a0e9977-6bf5-4170-ab32-a2179be9a6a7]

La dormiente, 1924, Mart di Trento e Rovereto

Visita guidata alla mostra Felice Casorati. Pittura che nasce dall’interno al Museo Archeologico Regionale di Aosta

L’Assessorato Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali della Regione autonoma Valle d’Aosta comunica che venerdì 5 gennaio 2024, alle ore 16.00, è in programma presso il Museo Archeologico Regionale di Aosta una visita guidata alla mostra Felice Casorati. Pittura che nasce dall’interno, condotta da Daria Jorioz, dirigente della struttura Attività espositive e promozione dell’identità culturale.

La rassegna propone oltre cento opere tra dipinti, sculture, disegni e bozzetti teatrali, databili dal 1904 al 1960, che consentono di rileggere il percorso creativo di uno dei maggiori artefici del Novecento attraverso sei sezioni dedicate non solo alla pittura, ma anche ad un ambito di ricerca meno indagato, la scultura. Tra i capolavori proposti troviamo Le vecchie comari, 1908, Persone, 1910, Le ereditiere, 1910, Maria Anna De Lisi, 1918, Tiro al bersaglio, 1919, Le due sorelle, 1921, Donne in barca, 1933, Testa gialla, 1950.

L’evento è organizzato in collaborazione con Abbonamenti Musei e pertanto l’ingresso alla mostra è gratuito per i possessori della tessera; la visita guidata ha il costo di 3 euro. Gli abbonati hanno priorità di prenotazione.

Nel caso non fosse raggiunto il numero massimo, è possibile per tutti partecipare alla visita guidata, pagando il biglietto di ingresso alla mostra e la visita stessa, prenotando direttamente presso il Museo Archeologico Regionale al seguente numero telefonico 0165.275902. La prenotazione è obbligatoria.

Biglietti: Intero 6 euro, ridotto 4 euro.

La mostra è inserita nel circuito di Abbonamento Musei.

Orario di apertura: dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. Chiuso il lunedì.

La mostra è aperta al pubblico dal 2 dicembre 2023 al 7 aprile 2024.

Per informazioni:

Regione autonoma Valle d’Aosta

Assessorato Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali

Soprintendenza per i beni e le attività culturali

Struttura Attività espositive e promozione identità culturale

Museo Archeologico Regionale

Piazza Roncas 12 – Aosta

http://www.regione.vda.it

N’imprimez pas ce courriel.

Ce document a été généré expressément pour son destinataire. Toutes les informations contenues dans ce message et les fichiers joints sont strictement confidentiels et uniquement destinés à la personne dont l’adresse figure dans l’envoi. Toute utilisation non expressément autorisée de ce message est donc interdite. Si vous avez reçu ce message par erreur, veuillez en informer immédiatement l’expéditeur et en détruire toutes les copies. Merci.

Non stampare questa e-mail.