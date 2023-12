(AGENPARL) – gio 28 dicembre 2023 Manovra: Casu (Pd), Maggioranza boccia emendamento per potenziare fondo Trasporto Pubblico Locale nel prossimo triennio

La maggioranza ha votato contro l’emendamento del Partito Democratico illustrato in aula da Andrea Casu e sottoscritto anche da Antonino Iaria (M5S) e Francesca Ghirra (AVS) per potenziare il Fondo nazionale TPL 700 milioni nel 2024, 1 miliardo nel 2025 e 1,5 miliardi di euro nel 2026 utilizzando risorse attualmente destinate ai sussidi ambientalmente dannosi (SAD)

“Servono immediatamente più risorse per sostenere adeguatamente le Regioni e le amministrazioni di tutti i colori politici che non riescono più con gli attuali finanziamenti a garantire il diritto alla mobilità di milioni di persone: dobbiamo invertire la rotta perché la manovra del Governo Meloni non risponde all’emergenza trasporti che stanno vivendo città e comunità”

Lo dichiara Andrea Casu della presidenza gruppo Pd e primo firmatario dell’emendamento

Roma, 28 dicembre 2023