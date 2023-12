(AGENPARL) – gio 28 dicembre 2023 *CDA Acciaierie D’Italia. Colautti e Rizzo:”Abbiamo capito chi comanda e

non è il nostro Governo”*

L’ennesimo CDA a vuoto è la dimostrazione, come se ce ne fosse bisogno, che

a dettare le condizioni non è il nostro Governo, ma Arcelor-Mittal.

Da tempo, stiamo stigmatizzando la scelta di voler continuare a correre

verso il baratro, stretti nell’abbraccio mortale con la multinazionale

indiana.

A gennaio, incombe la scadenza del pagamento della fornitura del gas, ma ci

sono anche le ditte in appalto che attendono risposte, ed il nostro Governo

che fa? Continua a non decidere.

Per quel che concerne domani, ci aspettiamo un altro incontro vuoto.

Continueremo a leggere sul volto dei Ministri e di chi gestisce le sorti

industriali di questo paese, la consueta rassegnazione.

Come USB, ribadiremo la nostra posizione, che non può prescindere dalla

immediata cacciata di Arcelormittal. Questo Paese deve riappropriarsi del

suo futuro, a partire dalle scelte strategiche su lavoro, ambiente, salute

e sicurezza”.

*Sasha Colautti e Francesco Rizzo Esecutivo Confederale Usb*

*Ufficio Stampa USB Taranto*

