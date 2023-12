(ACON) BILANCIO 2023. GRUPPO LEGA: STANZIATE SOMME STRAORDINARIE PER IL FVG

(AGENPARL) – gio 28 dicembre 2023 (ACON) Udine, 28 dic – “Otto mesi eccezionali, sia per le

straordinarie somme stanziate nei due assestamenti e nella

finanziaria, sia per l’opportunit? di dare continuit? alle

attivit? iniziate la scorsa legislatura, grazie alla rielezione

del presidente Massimiliano Fedriga”.

Antonio Calligaris, capogruppo della Lega, insieme ai consiglieri

regionali del Gruppo e al segretario regionale della Lega, Marco

Dreosto, ha presentato in conferenza stampa le misure che hanno

caratterizzato questi primi otto mesi della XIII Legislatura.

Calligaris ha voluto sottolineare in primis l’importanza delle

norme che la Giunta, sostenuta dalla Lega come primo partito

regionale, ha messo in campo in questo 2023: “La prima misura che

ha caratterizzato quest’anno ? certamente il bonus fotovoltaico,

che ? stato prorogato con ulteriori 50 milioni di euro oltre ai

100 iniziali. Grazie a questo gi? 13 mila famiglie hanno potuto

installare un impianto sulle proprie abitazioni mettendosi al

riparo da eventuali aumenti dei prezzi dell’energia”.

Il capogruppo ha richiamato anche le straordinarie misure per gli

enti locali con “147 milioni per la concertazione dell’assessore

Roberti a cui si aggiungono i 135,5 milioni per i piani di

investimento territoriale a valenza pubblica, voluti

dall’assessore Zilli, che consentiranno di realizzare venti

progetti che interesseranno circa 80 comuni”. “La Lega – ha detto

– crede nella capacit? e nell’iniziativa dei sindaci che vanno,

giustamente, supportati”.

Calligaris si ? poi soffermato sull’avvio della misura, voluta

dalla Lega, con cui le citt? di Trieste, Udine e Monfalcone si

doteranno di operatori di vigilanza sui mezzi di trasporto

pubblico locale. “Si tratta di una misura con cui vogliamo

garantire la sicurezza non solo degli autisti, ma anche degli

studenti che si recano a lezione e delle famiglie che si spostano

in citt?” spiega il consigliere, che a luglio avena presentato

l’emendamento con cui sono stati stanziati 250mila euro destinati

ai Comuni con popolazione superiore ai 20mila abitanti per

“stipulare una convenzione con i gestori del servizio Tpl per

definire modalit? e termini per la realizzazione dei progetti

pilota da realizzare nel territorio di competenza”.

Il consigliere Elia Miani ha posto l’accento su due misure

importanti: lo stanziamento di un milione di euro per l’acquisto

di scuolabus da parte dei comuni fino a 15 mila abitanti e il

finanziamento per l’installazione di sistemi di recupero

dell’acqua piovana. “Un’iniziativa che nasce da un mio ordine del

giorno e a cui sono destinati due milioni di euro – ha riferito

-. Si tratta di un’iniziativa importante per le famiglie che

consente non solo di preservare un bene prezioso come l’acqua, ma

anche di risparmiare, alleggerendo le bollette”.

Alberto Budai ha invece evidenziato l’importanza dei prestiti di

conduzione, aumentati negli anni dall’assessore Zannier, grazie

ai quali gli imprenditori agricoli della regione possono accedere

a finanziamenti agevolati per investire nelle loro attivit?. “Il

Friuli Venezia Giulia ha un plafond di 250 milioni per questa

iniziativa – ha ricordato il consigliere – : siamo la regione che

investe maggiori risorse in Italia e ci? significa credere nelle

attivit?. Per questo portiamo costantemente avanti misure di

semplificazione delle norme nazionali ed Europee in modo da

rendere pi? agevole il lavoro degli imprenditori”.

Misura supportata da tutta l’Aula ?, invece, quella del

consigliere Manuele Ferrari che “per consentire ai giovani atleti

della nostra regione di poter gareggiare con i colori del Friuli

Venezia Giulia” ha presentato un ordine del giorno con l’intento

di affiancare al Corpo Forestale Regionale il gruppo sportivo

delle discipline invernali, “cos? i nostri atleti non saranno

costretti a recarsi in altre regioni per potersi allenare”.

La consigliera Lucia Buna si ? concentrata sull’emendamento,

approvato nella recente legge di stabilit?, per incentivare e

sostenere lo sport femminile nella nostra regione, e ha voluto

fare il punto sulla situazione della sanit?. “Un sistema spesso

messo a dura prova – ha commentato -, ma per il quale sono state

stanziate risorse importanti in finanziaria, risorse che

consentono di alleggerire il carico della sanit? pubblica

ricorrendo al privato convenzionato che permette a tutti i

cittadini della regione di accedere alle prestazioni richieste

riducendo i tempi di attesa”.

La consigliera Maddalena Spagnolo ha ribadito l’importanza

dell’attivit? del Gruppo nei temi principali della sanit?,

dell’economia e del contrasto alla denatalit? e inoltre ha

sottolineato l’impegno nel predisporre misure nate ascoltando il

territorio. Ha fatto riferimento all’approvazione

dell’emendamento con il quale sono stati stanziati 340mila euro

per concedere contributi straordinari a enti privati,

associazioni senza scopo di lucro e Pro Loco a copertura di spese

necessarie all’organizzazione di eventi legati ai fuochi

tradizionali dell’Epifania con una tradizione di oltre trent’anni

nel territorio regionale e che abbiano ottenuto l’autorizzazione

di pubblico spettacolo.

Ha poi voluto esprimere grande soddisfazione per l’approvazione

della graduatoria del bando che supporta la ristrutturazione e la

riqualificazione degli immobili, delle infrastrutture e delle

parti comuni di marine, darsene, porti turistici e aree

assimilabili per cui sono stati stanziati oltre 600 mila euro.

“Ho voluto fortemente questo contributo – ha riferito la

consigliera – perch? marine, darsene, porti turistici, circoli

nautici sono una risorsa importantissima per la nostra regione e

la manutenzione e l’ammodernamento di queste strutture risulta

essenziale anche quando sono gestite in forma non imprenditoriale

ed amministrate in forma condominiale, ipotesi mai prevista in

precedenza”.

Al temine della conferenza stampa il capogruppo Calligaris e il

segretario regionale Dreosto si sono soffermati sull’importanza

delle misure che, in discussione a Roma, interessano la nostra

Regione, prima fra tutte il ripristino delle Province, che sar?

discusso in Parlamento e che potrebbe vedere la luce al termine

del prossimo anno.

