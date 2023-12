(AGENPARL) – mer 27 dicembre 2023 Comunicato stampa n. 8.186

Voucher per generi alimentari e prodotti di prima necessità: disposta la riapertura dei termini

Benevento, 27 dicembre 2023 – L’assessore ai Servizi sociali Carmen Coppola rende noto che è stata disposta, con determina dirigenziale, la riapertura dei termini per fruire dei voucher sociali per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità per persone in difficoltà.

La misura è stata motivata dalla disponibilità delle risorse trasferite, a questo scopo, dal Ministero dell’Interno. Per inoltrare l’istanza dunque c’è tempo fino alle ore 24:00 di domenica 14 gennaio 2024.

L’avviso, contenente i requisiti per ottenere i voucher e le modalità d’individuazione dei beneficiari, è consultabile in forma integrale al seguente link: https://web.comune.benevento.it/mc/mc_p_dettaglio.php?id_pubbl=28259