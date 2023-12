(AGENPARL) – gio 21 dicembre 2023 Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Mes: Piero De Luca a Fazzolari, destra devasta interessi nazionali

“ È incredibile e sconvolgente come la destra continui a mistificare la realtà. Per coprire la figuraccia e l’irrilevanza del Governo sulla riforma del Patto di stabilità, per sviare l’attenzione dalla clamorosa sfiducia a Giorgetti e la gravissima spaccatura in maggioranza, per distrarre dal fatto che il Governo non ha una linea unitaria in politica estera ed europea, Fazzolari tira dal cilindro l’ultima battuta che non fa ridere ma fa solo piangere, dicendo che il Mes non serve all’Italia. Gli ricordiamo, come ha fatto poco fa l’Eurogruppo, che, ratificare la riforma del Mes avrebbe prodotto notevoli effetti positivi. Avrebbe rafforzato la stabilità della zona euro di cui fa parte l’Italia. Avrebbe assicurato un paracadute pubblico a tutti i risparmiatori, anche italiani, in caso di crisi bancarie sistemiche, evitando il rischio di mettere le mani nei conti correnti dei privati. E soprattutto, come ha chiarito lo stesso Mef lo scorso giugno, avrebbe migliorato il rating dei nostri titoli di Stato, consentendo in sostanza di pagare meno soldi degli italiani per interessi sul debito. Risorse che la destra ha deciso oggi di bruciare sottraendole ai nostri cittadini e mettendo in pericolo la tenuta finanziaria del Paese. Altro che non serve. Pur di non smentire la falsa demagogia di questi anni, la destra sta sacrificando e devastando gli interessi nazionali dell’Italia e degli italiani”. Lo dichiara il deputato democratico Piero De Luca, capogruppo in commissione Politiche Ue.

