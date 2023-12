(AGENPARL) – gio 21 dicembre 2023 Legittima difesa. Baldini (Lega per il Nord) “Investire di più sulla

sicurezza dei cittadini”

“Parlare di legittima difesa e’ come dire “padroni a casa nostra.” Chi

entra in una proprietà privata se ne assume la responsabilità

dell’imprevedibile reazione che la persona potrà avere, come del resto sono

sempre le reazioni umane. Chiunque ha il diritto di difendersi e di

difendere i propri cari. “Padroni a casa nostra “ di fatto non lo siamo e

per questo Lega per il Nord lavora per realizzare progetti legati a questo

concetto. Il cittadino continua a pagare tasse senza sapere come saranno

investiti i suoi soldi per la sicurezza. Questa è una visione prepotente e

non democratica. L’autonomia e il federalismo avvengono solo se alle

elezioni politiche e alle amministrative vengono abbinati referendum

locali, regionali e nazionali. Solo attraverso i referendum il cittadino

esprime la volontà popolare e la politica indica chi deve realizzare questa

volontà scelta dai cittadini. La sicurezza e’ diversa da regione a regione

, da zona a zona ed e’ estremamente variabile da fascia d’età a fascia

d’età. Pagare tasse e subire violenze è immorale. Lottare per essere

“padroni a casa nostra”significa lottare per una politica che garantisca la

costituzione dove la proprietà privata e l’individuo nella sua totalità

dovrebbero essere garantiti”. Lo scrive in una nota Maria Teresa

Baldini, segretario

federale della “Lega per il nord”.

Ufficio stampa

Erika Letizia Anna Ciancio