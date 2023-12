CS Ddl istruzione tecnica e professionale, via libera della Commissione VII del Senato al modello 4+2

(AGENPARL) – gio 21 dicembre 2023 Ministero dell’Istruzione e del Merito

Ufficio Stampa________________________________________________________________________________

COMUNICATO STAMPA

Ddl istruzione tecnica e professionale,

Valditara: “Riforma fondamentale per valorizzare

i nostri giovani e il sistema Paese”

La Commissione VII del Senato ha approvato questa mattina il disegno di legge governativo che riforma l’istruzione tecnico-professionale con l’introduzione del nuovo modello 4+2. Il ddl sarà calendarizzato in aula subito dopo la Legge di bilancio.

“Ringrazio il Presidente della Commissione Istruzione, Roberto Marti, la relatrice, Ella Bucalo, la Sottosegretaria Paola Frassinetti, tutta la maggioranza parlamentare e le Regioni per l’importante lavoro che è stato fatto in questa tappa fondamentale dell’iter di approvazione del ddl. Un ringraziamento anche a quelle forze di opposizione che hanno collaborato in modo costruttivo alla riforma”, dichiara il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.