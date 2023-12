+++ RPT CON FOTO +++ ROMA, A MURATELLA LA PRIMA FESTA DELLE ADOZIONI

(AGENPARL) – mer 20 dicembre 2023 COMUNICATO STAMPA

ROMA, A MURATELLA LA PRIMA FESTA DELLE ADOZIONI

Alfonsi: “Avanti con l’impegno per dare un casa a cani e gatti di Roma”

Roma, 20 dicembre 2023 – Oltre 800 adozioni nei due canili di Muratella e Ponte Marconi nel 2023, con una vasta rappresentanza di decine di cittadini e famiglie adottanti che oggi hanno partecipato alla prima ‘ Festa della adozioni’ organizzata dall’assessorato all’Ambiente di Roma Capitale.

‘ Jingle Pets’, questo il titolo dell’iniziativa che ha visto anche la presenza delle associazioni convenzionate con i canili di Roma, che insieme a operatrici e operatori ogni giorno si prendono cura degli oltre 800 cani ospitati nelle strutture del Comune e in quelle convenzionate.

Spazio anche ai gatti, con la presenza all’iniziativa delle associazioni che si occupano dell’Oasi felina di Porta Portese e dei quattro gattili convenzionati e che ogni anno danno in adozione alle famiglie romane tra i 450 e i 500 mici.

Un’occasione per riconoscere e dare valore al gesto di altruismo compiuto da chi ha scelto di adottare un animale, e insieme per rilanciare la campagna per le adozioni consapevoli dei cani e dei gatti ospitati nelle strutture di Roma Capitale.