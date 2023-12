I viaggi per le vacanze di Natale aumentano in Europa poiché i turisti ignorano gli avvisi di sicurezza

(AGENPARL) - ROMA, 20 Dicembre 2023 - I viaggi per le vacanze di Natale stanno aumentando vertiginosamente in Europa poiché i viaggiatori sfidano gli avvertimenti di sicurezza e le ammonizioni del governo di volare di meno in nome della salvaguardia dell’ambiente.

Reuters riferisce che i mercatini di Natale e i siti turistici più famosi in città come Monaco e Parigi sono affollati di visitatori, anche se con forti presenze di sicurezza, poiché i viaggi per le vacanze all’interno dell’UE, inclusa la Gran Bretagna, dovrebbero aumentare del 22% rispetto ai livelli del 2022, secondo i dati di viaggio. azienda ForwardKeys.

I numeri in aumento sfidano le cautele emesse a fine novembre dai funzionari della sicurezza europei che avvertivano di un crescente rischio di attacchi legati alla guerra tra Israele e Hamas, con la minaccia più grande rappresentata da potenziali aggressori “lupi solitari”.

Anche le strutture aeroportuali sono prese di mira dai manifestanti ansiosi di disturbare quante più persone possibile con i loro messaggi.

“Anche se questo numero è piccolo, potrebbe essere un impatto dell’allarme terrorismo inviato in tutta Europa dall’inizio del recente conflitto in Israele”, ha detto Juan Gomez, analista di ForwardKeys citato da Reuters.

Anche gli arrivi natalizi in luoghi come Italia, Austria e Svezia sono cresciuti del 25% o più rispetto all’anno precedente.

Mentre i turisti affollano i gate di partenza degli aeroporti, la Francia è uno dei paesi che consigliano ai viaggiatori di viaggiare di meno.

Il governo francese ha pubblicato a maggio un decreto che vieta i voli delle compagnie aeree commerciali nazionali per viaggi possibili in meno di due ore e mezza in treno.

Sebbene la mossa sia stata inclusa per la prima volta in una legge sul clima del 2021 e applicata nella pratica, l’Unione degli aeroporti francesi (UAF) e la filiale europea dell’Airports Council International (ACI Europe) hanno chiesto l’intervento della Commissione europea per indagare se fosse legale.

Il divieto francese sui voli commerciali nazionali a corto raggio sarà valido per tre anni, dopodiché verrà rivalutato.

Non è stato ancora emanato alcun decreto comparabile per i viaggi con jet privati ​​d’élite sulle stesse rotte interne.