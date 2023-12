(AGENPARL) – mer 20 dicembre 2023 *Domani si riuniscono i consigli territoriali di Mezzano e Sant’Alberto*

Domani, giovedì 21 dicembre, si riuniranno, ognuno nella propria sede, i consigli territoriali di Mezzano e Sant’Alberto.

Il primo si riunirà alla 20.30, nella sala dell’ufficio decentrato, in piazza Della Repubblica 10. All’ordine del giorno l’esame dei Piani particolareggiati e Progetti di fattibilità tecnica ed economica Area Mezzano; l’analisi dei progetti Abitare il territorio discussi dalla commissione Cultura.

Il secondo, quello di Sant’Alberto, si riunirà alle 20.45, nella sede dell’ufficio decentrato, in via Cavedone 37. All’ordine del giorno le espressioni di parere su progetti culturali per “Abitare il Territorio 2024” e su Piani particolareggiati e Progetti di fattibilità tecnica ed economica per l’accessibilità, la sosta e la circolazione nei centri abitati del forese – zona nord: Sant’Alberto, Mandriole.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Sara Palmieri

Ufficio Stampa e Comunicazione

Comune di Ravenna

Piazza del Popolo,1

48121 Ravenna

——————————————————————————

Se non vuoi più ricevere i nostri comunicati stampa clicca qui [1]

[1] https://ufficiostampa.comune.ra.it/upr/pmu9gs/yluqs4/edit?_m=kmx4cn&_t=6164c945