Annunziata, la direzione incontra i professionisti. ll 22 in ospedale “L’abbraccio delle Cure Integrate”

Firenze – Un venerdì di eventi all’ospedale Santa Maria Annunziata che il 22 ospiterà due concerti e un incontro con i professionisti. Il convegno dal titolo “L’Abbraccio delle Cure Integrate. Etica, Qualità, Sicurezza un trinomio inscindibile”, è rivolto a medici chirurghi, infermieri, ostetriche, Oss e amministrativi e prende il via nell’Auditorium dell’Annunziata la mattina (alle 8.45) con i saluti della direttrice dell’ospedale, Elettra Pellegrino e della dirigente infermieristica, Patrizia Grassi per proseguire fino al pomeriggio (alle 16). Gli interventi della mattina spazieranno dalla relazione con il paziente oncologico, al paziente chirurgico, al rapporto tra tecnologia e umanizzazione, all’accoglienza del dipartimento materno-infantile, all’organizzazione sanitaria e al Comitato per l’Etica Clinica. Saranno tanti i temi trattati con un unico filo conduttore: l’umanità della cura e del prendersi cura.

Sempre la mattina ma presso la sala d’attesa A della struttura di Oncologia Medica dell’ospedale, ci sarà il tradizionale concerto di Natale (alle 12.00). Per un’ora i medici ed il personale infermieristico indosseranno costumi ed ornamenti natalizi per rinnovare ai pazienti, ai loro familiari, ai colleghi tutti gli auguri per le imminenti festività a ritmo di musica. Da “We wish you a Merry Christmas” a “Jingle Bells Rock”, da “Happy Christmas War is over” a una versione rivisitata di “Last Christmas”.

“ Faremo ciò che facciamo quotidianamente – afferma Maria Simona Pino, direttore della struttura di Oncologia Medica Santa Maria Annunziata e Serristori – Prenderci cura dei nostri pazienti, condividendo il loro cammino, sostenendoli nell’affrontare un domani spesso incerto e mantenendo sempre viva la speranza. Il coro ha una lunga tradizione ed è il nostro modo per augurare a tutti un Buon Natale ”.

Prima del concerto sarà inaugurato nell’Oncologia Medica un nuovo impianto di filodiffusione donato dal Rotary Club Bagno a Ripoli con la partecipazione del Rotary Club Granducato . “ Crediamo – prosegue Pino – che accanto alle terapie e all’accudimento del personale sanitario durante le visite e le terapie, piccoli interventi, come la presenza della musica in sala d’attesa, possano contribuire all’umanizzazione delle cure ”. L’evento vedrà inoltre la partecipazione dei volontari del Calcit di Barberino Tavarnelle .

Nel pomeriggio proseguirà il convegno “L’Abbraccio delle Cure Integrate”. Nella sessione pomeridiana particolare attenzione sarà riservata al rapporto tra paziente e mondo esterno, il territorio, e sul territorio il prezioso mondo del volontariato. Per questo l’incontro è aperto anche alla cittadinanza. “ L’obiettivo è di aprirci all’esterno – spiega la direttrice dell’ospedale, Elettra Pellegrino – vorremmo condividere con i cittadini il nostro sentire in un momento speciale come quello delle festività ”.

Con i tanti professionisti dell’Azienda sanitaria invitati a intervenire, si parlerà delle integrazioni con il territorio e di cure umane territoriali ma anche di visual hospital e di Acot. Spazio sarà dato anche al mondo del volontariato e non solo a quello dell’ospedale: sono stati invitati Zia Caterina, Avo e Clowncare M’illumino d’immenso. In chiusura di incontro, alle 16.15, è previsto l’altro momento in musica della giornata, il concerto corale Alessandri. Sarà un’occasione di scambio di auguri fra gli operatori sanitari e gli altri partecipanti della giornata. Venerdì 22 nella hall del Nuovo Ingresso, verrà inaugurato anche il grande albero di Natale dedicato a tutto l’ospedale.

