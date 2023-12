(AGENPARL) – mar 19 dicembre 2023 *LAVORO, BARZOTTI (M5S): INTERROGAZIONE A CALDERONE SU CAOS VIGILANZA

PRIVATA*

ROMA, 19 DICEMBRE 2023 – “Le lavoratrici e i lavoratori della vigilanza

privata, un settore che conta 1.600 imprese e 65mila dipendenti, stanno

vivendo una condizione di caos e profonda frustrazione. Da un lato, ci sono

il precariato e il mancato rispetto dei tempi di pausa e riposo;

dall’altro, i salari restano estremamente bassi rispetto al costo della

vita, circostanza che recentemente ha portato al commissariamento di alcune

delle principali società come Cosmopol e Securitalia, cessato solo con

l’impegno ad aumentare le retribuzioni nel giro di tre anni. Perdipiù, da

segnalazioni che abbiamo ricevuto, a ieri alcuni dipendenti della stessa

Cosmopol non avevano ancora ricevuto il corrispettivo di dicembre 2023 né

la tredicesima, che sarebbero dovute arrivare entro venerdì 15. Di fronte a

tale situazione, il Governo resta a guardare. Ho dunque indirizzato

un’interrogazione alla ministra Calderone per sapere cosa intenda fare in

concreto per tutelare le lavoratrici e i lavoratori della vigilanza. Non è

più possibile voltarsi dall’altra parte”. Lo afferma in una nota la

capogruppo del M5S in commissione Lavoro alla Camera Valentina Barzotti.