Filippetti bilancio SOSTITUISCE precedente

(AGENPARL) – mar 19 dicembre 2023 “Il voto del Bilancio di oggi dimostra che il Sindaco Melucci non ha più la

maggioranza per governare la città. – commenta così Anna Filippetti,

segretario provinciale del PD ionico dopo il voto sul Bilancio al Comune di

Taranto – Anche se il bilancio è passato, i 17 voti necessari per governare

non ci sono. In più appare evidente che i* 3 transfughi *del centrodestra

sono stati fondamentali per l’approvazione. Come è evidente l’aiutino di 5

consiglieri di centrodestra che non hanno votato contro e sono usciti

dall’aula. Il ribaltone politico si è compiuto. Il centrosinistra è

all’opposizione, da oggi Taranto è un’amministrazione arcobaleno dove

destra e “sinistra” si fondono. C’è una questione di etica politica che

oramai è evidente, infatti non era complicato accorgersene prima. Anche a

livello nazionale Italia Viva vota spesso con il centrodestra, come sul

salario minimo.

Gli organismi del partito sono già a lavoro per le decisioni dovute dopo

che alcuni esponenti non hanno seguito le indicazioni della direzione

provinciale”