Buon compleanno Giacomo Puccini! 22 DICEMBRE 2023

Buon compleanno Giacomo Puccini!

La Città di Viareggio e la Fondazione Festival Pucciniano celebrano

l'anniversario della nascita del Maestro con un grande concerto Buon

Compleanno Maestro e con il PUCCINI DAY (22 DICEMBRE 2023)

Valentina Boi

Vincenzo Costanzo

Federica Guida

Musica, tanta musica per celebrare Giacomo Puccini nell’anniversario della nascita venerdì

22 dicembre L’appuntamento è a Torre del Lago nell’Auditorium Enrico Caruso (ore 18.00)

e ha come protagonisti gli artisti Valentina Boi, Federica Guida, Vincenzo Costanzo,

l’Orchestra del Festival Puccini, guidati dalla bacchetta di Jan Latham Koenig.

Una data da sempre segnata in rosso sul calendario che scandisce la vita culturale di Viareggio

e Torre del Lago per ricordare che il 22 dicembre del 1858 nasceva uno dei più illustri

musicisti che il mondo abbia conosciuto, Giacomo Puccini, erede della tradizione musicale

che ha contraddistinto la sua famiglia per cinque generazioni e che a Viareggio e Torre del

Lago scelse di vivere e comporre.

Una celebrazione che la Città di Viareggio e la Fondazione Festival Pucciniano fanno con un

grande concerto ed un programma di grande fascino affidato all’interpretazione di

straordinari artisti, il soprano toscano Valentina Boi, recentemente applaudita nel ruolo di

Floria Tosca al teatro Marrucino di Chieti in occasione delle rappresentazioni che hanno visto

rinnovare la collaborazione tra il Festival Puccini e il teatro abruzzese. Con lei Federica Guida

già acclamata Musetta sul palcoscenico del Festival Puccini la scorsa estate e con la

partecipazione straordinaria del tenore Vincenzo Costanzo reduce da un personale successo

al Teatro dell’opera di Roma nel ruolo di Cavaradossi, ruolo che ha già interpretato anche al

Festival Puccini. Tanta musica da Manon Lescaut, l’opera della consacrazione agli altri

capolavori La Bohème, Tosca, Suor Angelica, Gianni Schicchi.

Puccini Day SOLO il 22 dicembre biglietti del Festival Puccini

2024 con lo sconto del 50 %

La celebrazione dell’anniversario della nascita di Puccini, come ogni anno, si festeggia con

il Puccini Day che prevede la possibilità di acquistare

SOLO il 22 dicembre con uno sconto del 50 % i biglietti

del prossimo Festival Puccini. Il Festival Puccini 2024,

firmato da Pier Luigi Pizzi direttore artistico per questa

edizione speciale del Festival di Torre del Lago che

celebra la sua 70.a edizione e l’anniversario della

scomparsa di Giacomo Puccini presenta un programma

tratteggia il percorso artistico di Puccini,

dall’opera d’esordio le Villi (1884) in dittico con

Edgar, la seconda opera di Giacomo Puccini, all’opera

della maturità artistica Manon Lescaut, (1893) con cui

esplose e si impose il genio pucciniano a La Bohème

(1896) e Tosca (1900) fino all’opera senza finale Turandot (1926) con cui Puccini concluse

prematuramente la sua carriera di grande operista. A completare il programma straordinario

del 2024 non mancherà la celebrazione dei 120 anni di Madama Butterfly.

La bohème del Festival Puccini 50 anni dopo!

La serata del 22 dicembre sarà anche l’occasione per celebrare l’anniversario della 70.a

edizione del Festival Puccini, l’unico al mondo dedicato al grande compositore toscano. Una

storia gloriosa che ha portato a

Torre del Lago grandi interpreti,

cantanti, direttori, registi che dal

1930 hanno reso omaggio alla

musica del maestro in riva al lago

regalando

straordinarie

interpretazioni. Nella serata del 22

dicembre, condotta da Daniele

Maffesi sarà consegnato un

riconoscimento ai protagonisti di

una memorabile produzione de La

bohème, il regista Giampaolo Zennaro e il soprano Elena Baggiore che furono tra i

protagonisti del successo di una bohème andata in scena di 50 anni fa, esattamente

nell’estate del 1873.

Il concerto Buon Compleanno Maestro sarà trasmesso in diretta da Noi Tv in diretta sul