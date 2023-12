(ARC) Infrastrutture: Amirante-Zilli, 20,7 mln a complesso scolastico Gemona

(AGENPARL) – mar 19 dicembre 2023 Per Zilli “? un polo di eccellenza, che si apre al territorio”

Gemona del Friuli, 19 dic – “Un intervento estremamente

significativo sotto il profilo finanziario, che somma circa 20,7

milioni di euro, tra fondi della Regione e del Piano nazionale di

ripresa e resilienza (Pnrr), per mettere in sicurezza sotto il

profilo sismico, e per ammodernare e ampliare, due poli educativi

divenuti nel corso degli anni di fondamentale riferimento per una

vasta zona del Friuli Venezia Giulia; due complessi scolastici

che, in controtendenza, vedono aumentare il numero di iscritti.

Interventi di questo tipo, complessi e di grandi investimenti,

sono indispensabili per garantire alle nostre scuole di essere

sicure, sostenibili, contemporanee e all’avanguardia”.

Lo ha sottolineato l’assessore alle Infrastrutture del Friuli

Venezia Giulia, Cristina Amirante, intervenuta oggi, a margine,

in occasione della presentazione, a Gemona del Friuli, dell’avvio

dei cantieri di riqualificazione degli adiacenti complessi

scolastici Isis “R. D’Aronco” e Isis “Magrini Marchetti”, a

Gemona del Friuli, evento al quale ha presenziato l’assessore

alle Finanze del Friuli Venezia Giulia Barbara Zilli, portando il

saluto del governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano

Fedriga. All’illustrazione ha preso parte, tra gli altri, anche

il sindaco di Gemona del Friuli, Roberto Revelant.

“Quello su cui andiamo a intervenire ? un polo educativo di

eccellenza – ha detto Zilli -, che unisce la parte scientifica

con la parte tecnica, con un’offerta formativa capace di attirare

sempre di pi? i nostri giovani studenti, e che si integra con la

Facolt? di scienze motorie dell’Universit? di Udine che ha sede

proprio a Gemona del Friuli, grazie al ramo del liceo del Magrini

Marchetti, dedicato allo sport. Un elemento di distinzione a

livello locale, un orgoglio e un vanto a livello regionale”.

Insieme ai referenti dei due istituti educativi, Zilli ha svolto

un sopralluogo nelle aree oggetto degli interventi, inaugurando

anche una serra didattica finanziata con fondi Fesr, impianto

idroponico all’avanguardia in regione.

“Un giorno importante per questo plesso scolastico che si integra

e si completa per offrire agli studenti una proposta ampia e di

qualit? – ha sottolineato ancora Zilli -, permettendo loro di

seguire un percorso di studi e attivit? dall’inizio alla fine e

di integrare al tempo stesso l’offerta formativa. E, a questo, si

aggiunge il valore aggiunto di una scuola che si apre al

territorio, alle associazioni e quindi alla comunit? mettendo a

disposizione spazi di utilizzo comune”.

All’Isis “R. D’Aronco”, sono previsti lavori di adeguamento

sismico e di efficientamento energetico, con interventi di

manutenzione straordinaria, per un importo di oltre di 8,7

milioni di euro, finanziati quasi 7 milioni di euro da fondi di

Next Generation Eu e il resto con risorse regionali.

All’Isis “Magrini Marchetti” l’intervento prevede, invece, una

nuova costruzione, con demolizione e ricostruzione – il primo

lotto -, dell’importo totale di quasi 12 milioni, di cui 9,7

milioni di euro da fondi Next Generation Eu, e il restante sempre

da risorse della Regione.

In questo mese di dicembre hanno preso avvio gli accantieramenti;

dal 2024 partiranno i lavori effettivi. Per il Magrini Marchetti

– composto da diversi fabbricati costruiti dal 1974 ampliati a

pi? riprese dopo il terremoto del 1976 -, si prevede, in futuro,

una complessiva riqualificazione dell’intero comparto, che si

svilupper? in pi? corpi di fabbrica e che accoglier? spazi

relativi ad aule didattiche, laboratori, palestra, mensa,

auditorium, uffici amministrativi e altri spazi di servizio.

