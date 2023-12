(ACON) SALUTE. HONSELL (OPEN): PIANO EMERGENZA URGENZA PRIVO DI RISPOSTE

(AGENPARL) – mar 19 dicembre 2023 (ACON) Trieste, 19 dic – “Oggi in III Commissione abbiamo

espresso voto contrario al nuovo Piano Regionale dell’Emergenza e

Urgenza. Ancora una volta questo non ? un Piano che prende

impegni precisi per risolvere i gravi problemi delle emergenze”.

Cos?, in una nota, si ? espresso Furio Honsell, consigliere

regionale di Open Sinistra Fvg.

“Alla domanda precisa che abbiamo fatto sulla mancanza di

autoambulanze e automediche in Carnia e pi? in generale in

montagna, ci ? stato risposto che non si trova personale e i

mezzi sono pochi. Ma nulla – prosegue l’esponente di Opposizione

– ? stato previsto. La Regione ? passiva e il Piano non dice

nulla a riguardo. Alla richiesta sui tempi di risposta alle

chiamate sul numero unico, i dati forniti erano molto scarni.

Alla domanda sui punti di primo intervento a Cividale, Sacile ed

altri le risposte sono state vaghe. Al quesito sul raccordo con i

pronto soccorso in ospedale, che vedranno i gettonisti

impermanenti, non ? stato dato riscontro”.

“L’amara conclusione – commenta Honsell – ? che questo Piano ?

l’ennesimo adempimento che non risolver? una sola delle criticit?

ormai diventate croniche del sistema dell’Emergenza”.

ACON/COM/li

191917 DIC 23