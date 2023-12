(AGENPARL) – lun 18 dicembre 2023 *Roma 18 Dicembre 2023*

*Invecchiamento attivo: Capobianco (Uilp): “Regione Lazio dimentica gli

anziani”*

“Apprezziamo il cambio di scelta della Regione Lazio sul rifinanziamento

entro la metà di aprile 2024 del cosiddetto fondo tagliatasse. Stiamo

parlando di un risultato ottenuto grazie anche alle rivendicazioni del

sindacato confederale”. Lo dichiara Oscar Capobianco, Segretario generale

della Uil pensionati Lazio.

“Ma adesso ci vuole più coraggio e un impegno concreto da parte sia del

Presidente Rocca che dagli assessori Righini e Maselli – prosegue il

sindacalista – per affrontare e risolvere le criticità ancora aperte. Ci

riferiamo alla legge regionale sull’invecchiamento attivo (sottoscritta e

promossa nel 2021 dai Sindacati Spi Cgil, Fnp Cisl, Uilp regionali e UIL

Lazio) sulla quale nemmeno un euro è stato impegnato dalla giunta nella

legge di bilancio. Eppure è una legge che interessa il 25 per cento della

popolazione Lazio”.

“La tutela degli anziani, il loro benessere psicofisico mediante la

partecipazione attiva nella società valorizzandone la capacità di

contribuire, con le esperienze maturate durante la vita lavorativa,

arricchisce l’intera popolazione e allo stesso tempo rappresenta un

notevole risparmio sui costi sociali e sanitari – conclude Capobianco – Ad

oggi constatiamo amaramente che gli anziani di questa regione sono stati

dimenticati. Ed è per questo che dalla giunta Rocca aspettiamo risposte

tangibili, in grado di invertire la rotta e di puntare con decisione sulla

tutela e sul benessere di oltre un milione e mezzo di over sessanta fragili

e in difficoltà”.