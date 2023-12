(AGENPARL) – lun 18 dicembre 2023 Giovedì si celebra il Solstizio d’inverno con la figura di Maria Callas

Anche Savigliano saluta l’arrivo “ufficiale” dell’inverno. Come già accaduto negli scorsi mesi per l’autunno, è in programma un appuntamento per celebrare il Solstizio di inverno in alcuni luoghi della provincia di Cuneo, iniziativa nata da un’idea dell’editore Nino Aragno.

Giovedì 21 dicembre – alle 17.30, presso il ridotto del teatro Milanollo, si renderà omaggio all’iconica figura del soprano Maria Callas, con il regista e coreografo Alfonso De Filippis.

In contemporanea, con le medesime modalità espressive, saranno animate Villa Tornaforte Aragno a Madonna dell’Olmo, il Filatoio di Caraglio ed il Castello della Manta.